Regionali Basilicata, Tajani: “convinto che Forza Italia otterrà un grande risultato”

“Mi attendo uno straordinario risultato dalla Basilicata perché abbiamo lavorato bene. Continueremo a sostenere la Basilicata, sono convinto che Forza Italia otterrà un grande risultato perché abbiamo fatto una lista competitiva. Sono molto ottimista”. Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in occasione del comizio finale, a Potenza, della campagna elettorale del centrodestra per le elezioni Regionali in Basilicata, in programma domenica e lunedì prossimi, a sostegno del candidato presidente, Vito Bardi.

Tajani: “Bardi capace di allargare i confini della coalizione”

“Siamo convinti che Barbi abbia tutte le carte in regola per governare altri cinque anni, ha fatto molto bene, ha fatto un lavoro molto positivo. E’riuscito ad allargare la base elettorale espandendo i confini della coalizione anche con forze che non fanno parte del centrodestra. Questo vuol dire che il buon governo paga, questo vuol dire che chi lavora in maniera positiva è apprezzato anche al di fuori della propria coalizione”. Lo ha detto il segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a Potenza, margine del comizio elettorale a sostegno di Vito Bardi, candidato presidente del centrodestra alla presidenza della Regione Basilicata.

