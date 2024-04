Regionali Basilicata, al via lo spoglio delle schede: chi vincerà tra Bardi, Marrese e Follia? | LIVE

StrettoWeb

Urne chiuse ed al via lo spoglio delle schede in Basilicata. Sono tre i candidati alla carica di governatore per le Regionali in Basilicata. L’uscente Vito Bardi è sostenuto dal centrodestra ma anche da Italia Viva e Azione. A sfidarlo ci sono il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese ed il giornalista Eustachio Follia (Volt). Cinque assessori su cinque e 18 consiglieri su 20 uscenti sono ricandidati per le elezioni regionali. Gli unici due uscenti non ricandidati sono Carlo Trerotola che nel 2019 fu il candidato governatore della coalizione di centrosinistra, e Giovanni Perrino, che ha fatto due mandati con il M5S. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.

AGGIORNAMENTI Affluenza in calo Alle 15 sono state chiuse le urne in Basilicata per le elezioni regionali. L’affluenza alle 15 è stata del 49,8% , in calo rispetto al dato del 2019 al 53,52% .

Mulé: "Instant poll? Se così risultato straordinario" “Dove è che firmo? Se fosse così sarebbe un risultato straordinario che premia il buon governo di Vito Bardi e la centralità di FI, però sono instant poll”. Lo dice su La7 Giorgio Mulé , vicepresidente di Forza Italia della Camera dei deputati, commentando i primi instant poll di Telenorba sulle elezioni regionali in Basilicata .

Instant Poll: Bardi 53-57%, Marrese 41-45% Secondo gli Instant Poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata per le Regionali della Basilicata, il governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra) è nettamente avanti, con una forbice del 53-57%, seguito da Piero Marrese (centrosinistra) con una forbice del 41-45%, ed Eustachio Follia (Volt) con una forbice dell’1-3%. I seggi si sono chiusi alle ore 15. Per quanto riguarda i partiti, Fratelli d’Italia sarebbe il primo, seguito da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

