Elezioni Regionali Basilicata: l’ultimo sondaggio, è testa a testa tra Bardi e Marrese | DATI

E’ in corso la campagna elettorale per le elezioni regionali in Basilicata che si terranno il prossimo 21 e 22 aprile. Le intenzioni di voto di Ipsos con committente “La Nuova del Sud”, evidenziano un testa a testa tra il presidente uscente, Vito Bardi del centrodestra e Piero Marrese del centrosinistra. Staccatissimo il terzo candidato Eustachio Follia di Volt.

I partiti

Secondo il sondaggio Bidimedia, il primo partito in Basilicata sarebbe Fratelli d’Italia tra il 18,2% ed il 22%, a seguire i Dem tra il 16,2% ed il 19,8%, il M5S tra il 14,4% ed il 17,6%, Forza Italia tra l’11,1% ed il 13,9%. La Lega si attesterebbe tra il 3,5% ed il 4,7%. Bene Azione tra il 4,5% ed il 6,1% e Basilicata Casa Comune tra il 5,6% ed il 7,6%. Risultato soddisfacente anche per l’Alleanza Verdi – Sinistra.

