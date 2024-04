Regionali Basilicata, Marrese: “no all’autonomia differenziata”

StrettoWeb

“Ultimi giorni di campagna elettorale tra Pisticci, Lavello e Vietri di Potenza. In ogni luogo, ho avuto il privilegio di incontrare cittadini desiderosi di cambiamento e di discutere, con loro, dei punti chiave per il rilancio della nostra regione”, è quanto afferma Piero Marrese, candidato governatore della Basilicata del Pd e M5S. “Nel corso degli incontri, abbiamo affrontato diverse questioni, ponendo particolare attenzione ai giovani, al miglioramento dei trasporti e all’autonomia differenziata. È chiaro che i giovani lucani hanno bisogno di maggiori opportunità di lavoro e di crescita, e mi impegnerò per creare le condizioni necessarie al fine di evitare l’aggravamento dello spopolamento della nostra regione.

I trasporti, altro tema fondamentale per la nostra regione. Le infrastrutture esistenti vanno migliorate e allo stesso tempo incrementate per garantire una mobilità efficiente, sostenibile e veloce per tutti i lucani”, rimarca Marrese.

“Una “nota dolente”: l’autonomia differenziata. Il mio primo atto da presidente sarà una netta opposizione a questo decreto “Spacca Italia”. Ringrazio Conte per aver dimostrato stima e fiducia nella mia persona, come candidato presidente. Sono grato a tutti e a tutte per l’entusiasmo e il sostegno che avverto. Grato a coloro i quali hanno partecipato a queste tappe elettorali e che hanno condiviso con me le loro idee, i buoni propositi e anche le loro preoccupazioni. Il vostro contributo è fondamentale per costruire, insieme, la nuova primavera“, conclude Marrese.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.