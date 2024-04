Regionali Basilicata, ultime battute di campagna elettorale: agenda fitta di eventi per i candidati

StrettoWeb

Ultime battute di campagna elettorale in vista delle elezioni regionali in Basilicata il prossimo 21 e 22 aprile. Il leader del M5S, Giuseppe Conte, sarà in Basilicata martedì e mercoledì prossimi. Sempre martedì, nel capoluogo, è atteso il democratico Pierluigi Bersani. Eustachio Follia, candidato presidente di Volt Basilicata, incontrerà oggi i cittadini di Matera. Oggi il Ministro Raffale Fitto sarà nei due capoluoghi. Lunedì a Potenza il punto sugli investimenti infrastrutturali con il sottosegretario leghista Morelli.

Stellantis al centro della tappa a San Nicola di Melfi oggi del deputato di Azione, Fabrizio Benzoni. Il ministro per le Riforme istituzionali Casellati, coordinatrice lucana del partito, oggi sarà a Potenza. Domenica tocca al senatore Gasparri in un tour nel Metapontino e a Maschito. Fine settimana lucano anche per la coordinatrice di Italia Viva, Raffaella Paita, in visita nei comitati elettorali dei candidati renziani in corsa nella lista Orgoglio Lucano.

