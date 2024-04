Regionali Basilicata, Bardi: “sono tranquillo perché spero di potercela fare”

StrettoWeb

“Sono tranquillo perché spero di potercela fare. Sono il candidato di centrodestra a cui hanno aderito anche Italia Viva e Azione. Oggi verranno in Basilicata tutti i leader del centrodestra. Calenda? Durante la campagna elettorale è venuto, chiunque vuole venire è ben gradito”. Lo ha detto a Rai Radio1, ospite di “Un Giorno da Pecora”, il candidato per il centrodestra in Basilicata Vito Bardi.

“Mi sto preparando al comizio di oggi, in una giornata fredda, fanno tre gradi, ma noi riscalderemo la piazza”, rimarca Bardi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.