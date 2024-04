A Reggio un nuovo corso (gratuito) che offre opportunità di lavoro: posti disponibili, requisiti e come candidarsi

StrettoWeb

A Reggio Calabria, da qualche giorno, è possibile iscriversi a un corso completamente gratuito e che offre interessanti, ottime e concrete possibilità di lavoro. La Fondazione ITS (Istituto Tecnico Superiore) per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria, infatti, ha ufficializzato e pubblicato l’avviso di selezione rivolto alla ricerca di 20 aspiranti che, una volta selezionati, potranno seguire il corso che li abiliterà a svolgere le mansioni che andremo ad elencare nel corso dell’articolo. Il corso è uno dei tanti che la storica ed esperta Fondazione ITS di Reggio Calabria mette a bando per formare professionisti competenti e qualificati.

Nello specifico, il corso riguarda la figura di “Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti” – IX Edizione, riconosciuto dall’Unione Europea al 5° livello del sistema EQF, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2008 Codice 3.1.2 “Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni” della classificazione delle professioni ISCO08 adottata dalla C.E. con la Raccomandazione del 29/10/2009, della durata di 1800, di cui n. 700 ore di stage e n. 1100 ore di lezioni frontali e laboratoriali.

Di cosa si occupa questa figura

La figura professionale del “Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti” è riferita a uno degli ambiti di sviluppo considerati prioritari dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’U.E. Tale figura professionale è idonea a lavorare nell’ambito della progettazione, gestione, verifica e manutenzione di impianti e sistemi energetici in contesti produttivi, residenziali e/o delle infrastrutture pubbliche.

Conosce e sa realizzare smart-energy-systems, operando nel contesto della digitalizzazione del settore energetico. Possiede competenze specialistiche per il settore delle energie rinnovabili, realizza soluzioni e sistemi di efficientamento energetico in ambito civile, industriale e pubblico. Utilizza tecnologie abilitanti innovative in ottica di efficienza energetica e sostenibilità. E’ una figura con conoscenze e competenze idonee a sostenere lo sviluppo del modello energetico e sociale innovativo rappresentato dalle CER, per la produzione, la distribuzione e il consumo locale di energia green, in linea con il bisogno di professionalità espresso dal mondo imprenditoriale e con gli obiettivi del Piano delle Comunità Energetiche Rinnovabili introdotto dalla Regione Calabria, tesi ad attivare la crescita dell’economia regionale e la sua trasformazione strutturale.

Quando inizia il corso e quanto dura

Il corso della Fondazione ITS avrà inizio il 16 maggio 2024 e avrà la durata complessiva di 1.800 ore, distribuite su quattro semestri, così articolate:

Primo semestre: 16 maggio 2024 – 1 novembre 2024 Ore erogate: 500 ore

Secondo semestre: 3 novembre 2024 – 30 aprile 2025 Ore erogate: 500 ore

Terzo semestre: 2 maggio 2025 – 1 novembre 2025 Ore erogate: 500 ore

Quarto semestre: 3 novembre 2025 – 30 aprile 2026 Ore erogate: 300 ore.

Come e dove inviare la domanda: termini e scadenze

La domanda di partecipazione conforme al modello “Allegato B Domanda di Partecipazione”, completa di tutti i documenti richiesti e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 6 maggio 2024 (non farà fede la data del timbro postale):

a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo itsenergeticarc@pec.it ;

; in plico chiuso, a mano, mediante raccomandata A/R o agenzia di recapito, indirizzato a Fondazione ITS Academy Efficienza Energetica di Reggio Calabria, Via Emilio Cuzzocrea, 14 – 89128, Reggio Calabria.

Nell’oggetto della mail, o sulla busta nel caso di plico cartaceo, dovranno essere indicati il mittente e la dicitura: “Domanda di partecipazione al corso per “Tecnico superiore per l’efficienza energetica degli impianti – IX Edizione”.

Cosa indicare nella domanda

Nella domanda di ammissione, corredata da foto personale, il candidato dovrà indicare:

Cognome, Nome, Luogo e Data di Nascita;

Indirizzo di residenza (e, se diverso, del domicilio), recapiti telefonici, indirizzo di posta elettronica. A tal proposito si fa presente che tutte le comunicazioni – data e ora delle prove di ammissione, risultati e altro – verranno inviate esclusivamente per posta elettronica;

Possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione, specificando l’esatta denominazione, la votazione finale conseguita, in quale anno e presso quale istituto scolastico è stato conseguito;

Disponibilità a recarsi in stage o tirocinio in aziende situate in Italia o all’estero.

Oltre alla domanda di partecipazione il plico dovrà contenere la seguente documentazione:

Curriculum Vitae et Studiorum, in formato Europass (http://europass.cedefop.europa.eu/), firmato e sottoscritto;

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B Domanda di partecipazione) relativa al possesso dei titoli di studio dichiarati e di eventuali altri titoli ritenuti utili da sottoporre alla Commissione per la selezione ai fini della valutazione (per esempio: certificazioni di conoscenza della lingua inglese o delle competenze informatiche);

Fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

Fotocopia di attestati, certificati o altri documenti comprovanti il possesso degli altri titoli dichiarati, oltre al diploma;

N. 2 foto formato tessera.

Il bando completo e la modulistica

Cliccare sui link per il bando completo e la modulistica:

Contatti

Per maggiori info e iscrizioni: Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica di Reggio Calabria.

Indirizzo : Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800.

: Via E. Cuzzocrea, 14 89128 – Reggio Calabria – CF 92077150800. Telefono : +39 0965/817976.

: +39 0965/817976. Email : direzione@fondazioneitsrc.com.

: direzione@fondazioneitsrc.com. PEC: itsenergeticarc@pec.it.

