Reggio, gli eventi di Incontriamoci Sempre per il 7 aprile: domenica intensa

Domenica 7 aprile alle ore 18.30, presso la Sala Museo FS Pietro Germi dell’Associazione Incontriamoci Sempre ODV della Stazione FS di RC S Caterina, avrà luogo la serata “Reggio: progetto foresta Urbana”. Relazioneranno i docenti del dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Prof Giuseppe Bombino, il Prof.Andrea Proto, il Prof. Carmelo Maria Musarella. Durante la serata gli argomenti trattati riguarderanno la realizzazione di quattro progetti che la città Metropolitana di Reggio Calabria sta portando avanti in collaborazione con il dipartimento di Agraria e, in particolare, con il gruppo di lavoro dei Corsi di Studio in Scienze Forestali e Ambientali.

La serata ha l’intento di sottolineare l’importanza della pianificazione degli interventi nell’ambito del verde urbano, avvalendosi delle competenze tecniche di Dottori Forestali, Agronomi e Botanici. In precedenza all’iniziativa con il Dipartimento di Agraria, alle ore 17.30, sarà inaugurata la mostra personale di Enzo Ambusto “Paesaggi dell’Anima, la curatrice della Mostra”, a cura dell’Artista Adele Canale. L’intensa serata di domenica 7 aprile sarà suggellata con un finale tutto in dolcezza, con le prelibatezze da viaggio, a cura del Maestro Pasticcere Carmelo Caratozzolo, molto noto a livello Nazionale.

