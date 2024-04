Reggio Calabria, via San Giuseppe diventa un caso: duro scontro Comune-Aterp, a farne le spese sono sempre i cittadini

StrettoWeb

Via San Giuseppe, fondamentale arteria viaria della zona Sud di Reggio Calabria tra il Viale Aldo Moro e il Viale Calabria, è chiusa al traffico da oltre tre settimane, inspiegabilmente, in quanto a seguito dell’ordinanza sindacale che ne ha disposto la chiusura, non è stato effettuato alcun tipo di lavoro. L’ordinanza del Comune di Reggio Calabria era rivolta proprio alla necessità di chiudere la strada per consentire i lavori di manutenzione del verde pubblico della zona. In via San Giuseppe, infatti, ci sono grandi giardini con enormi alberi che necessitano di urgenti potature.

Proprio uno di questi alberi è crollato lo scorso anno, durante una tempesta di forte scirocco, uccidento l’avvocato Giovanni Pellicanò. Una tragedia per cui la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, proprio con l’obiettivo di accertare eventuali responsabilità rispetto al crollo di quegli alberi.

La necessità di manutenere il verde è ovviamente prioritaria, ma che senso ha chiudere una strada così importante per lavori che poi non si fanno per oltre 25 giorni? Il Comune di Reggio Calabria dice che la competenza è Aterp, e che quindi l’Aterp deve fare i lavori. Ma prima di fare l’ordinanza di chiusura della strada, i lavori erano stati concordati con l’Aterp oppure no?

Adesso dal Comune assicurano che i lavori li farà l’ente locale, già domani lunedì 29 aprile, chiedendo poi all’Aterp di rimborsare le spese dell’intervento. L’Aterp è d’accordo, o si aprirà una disputa sul pagamento? E davvero il Comune interverrà nelle prossime ore? Lo scopriremo nelle prossime ore, mentre i cittadini continuano a pagarne le spese a colpi di disagi, disservizi ed inefficienze nella gestione della cosa pubblica.

