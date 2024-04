Reggio Calabria: tristezza ai funerali di Carmelo Candido, il giovane deceduto improvvisamente a 37 anni

StrettoWeb

Tristezza e sgomento ai funerali del giovane Carmelo Candido deceduto il 5 aprile a Reggio Calabria. Il giovane si trovava nella sua abitazione ad Archi quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. La morte di Carmelo lascia nello sconforto la compagna Marianna, la mamma Mary e il papà Nino, la sorella Grazia, i suoceri Marzo, tutti i parenti, gli amici e i conoscenti.

Carmelo è deceduto a soli 37 anni ed era ben voluto e conosciuto da molti. Carmelo tra qualche mese sarebbe diventato papà ma purtroppo non ha avuto la fortuna di poter vivere questa gioia insieme alla compagna Marianna.

Carmelo ha accusato un malore in casa e la compagna ha chiamato i soccorsi ma il tentativo di salvarlo si è purtroppo rivelato inutile.

Dolore e sgomento anche sui social per la scomparsa del 38enne, benvoluto e conosciuto da molti. Carmelo, era il secondogenito del capo squadra dei Vigili del fuoco in quiescenza Antonino, e solo da qualche mese, aveva scoperto che presto sarebbe diventato genitore insieme alla sua amata Marianna. Sogni, progetti da realizzare in tre, frantumati in un attimo.

Questo pomeriggio si stanno svolgendo i funerali presso la Chiesa di Santa Caterina. Presenti tanti amici, parenti e conoscenti e numerosi Vigili del Fuoco colleghi del padre di Carmelo.

