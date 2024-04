Reggio Calabria: strade in condizioni impraticabili a Catona

StrettoWeb

La denuncia dei cittadini di Catona, periferia nord di Reggio Calabria, residenti in via Feudo traversa e via Militare traversa. I cittadini dell’area residenziale posta a monte della via nazionale, denunciano le gravi condizioni in cui versano queste importanti seppur secondarie arterie, entrambe vittime di scarsa o assente manutenzione. Nel tempo l’asfalto si è letteralmente sgretolato in più punti creando profonde buche stradali.

La preoccupazione ed il disagio non mancano, da un lato i veicoli subiscono danni a gomme e sospensioni, dall’altro un’eventuale azione da parte di mezzi di soccorso come vigili del fuoco o ambulanze sarebbe difficile, molto difficile!!

Sulla via Militare traversa l’asfalto andrebbe opportunamente rattoppato a regola d’arte, sulla via traversa Feudo la situazione è ben più grave e disastrosa vista anche la pendenza e le piogge che distruggono sempre più la via, andrebbe fatto un lavoro definitivo ma al momento basterebbe un rattoppo importante per permettere ai veicoli privati e di pubblico servizio il regolare passaggio.

La cittadinanza è esausta, entrambe le vie servite da altri servizi quali illuminazione, fognature, fibra ottica e acqua potabile non possono essere esenti da una corretta asfaltatura appunto per scongiurare eventuali problematiche di sicurezza per il cittadino.

Si attendono effettivi riscontri dal comune di Reggio Calabria preposto alla soluzione definitiva.

