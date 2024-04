Reggio Calabria, spettacolo teatrale per gli alunni delle scuole dell’infanzia comunali

StrettoWeb

Un altro progetto portato a termine per i bambini delle scuole dell’infanzia comunali. Lunedì 15 aprile gli alunni hanno partecipato allo spettacolo teatrale che si è svolto presso il teatro Odeon: “Il Carnevale degli animali” di Camille Saint-Saens con l’orchestra del teatro Cilea diretta dal maestro Roberto Filippo Caridi, a cura del maestro Alessandro Tirotta. Ideato per bambini dai 3 ai 10 anni delle scuole dell’infanzia e primarie del comune di Reggio Calabria, allo scopo di avvicinarli agli elementi basilari della musica, la classificazione e la distinzione dei singoli strumenti, associandoli ad un animale e contemporaneamente trasmettendo sullo schermo alle spalle dell’orchestra filmati riguardanti gli animali in questione.

Ciò è stato possibile, nonostante le difficoltà, grazie alla disponibilità dei genitori e alla volontà del funzionario responsabile delle scuole comunali Dott.ssa Santina Crisalli, di far partecipare i bambini a progetti per arricchirli culturalmente su diverse materie.

