A Reggio Calabria una serata benefica con la degustazione di Fragole e Fave

Domenica 28 aprile 2024, alle ore 18.30, altro appuntamento di rilievo della rassegna Calabria D’autore, a cura dell’ associazione Incontriamoci Sempre ODV, nella Stazione FS di RC S Caterina. La sana alimentazione con l’orto in tavola è il tema che i nutrizionisti biologi, i Dott. Maria Tomasello e Giuseppe Chindemi, illustreranno nell’importanza del consumo degli ortaggi e della frutta di stagione a livello salutistico.

Per l’occasione il finale della serata prevederà una degustazione di Fragole e Fave con un piccolo contributo all’ingresso, da devolvere in beneficenza. Tale iniziativa è nello spirito delle decine di attività che Incontriamoci Sempre ODV svolge nell’arco dell’anno. La serata sarà preceduta dalla mostra, dalle ore 17.30 in poi, della Personale di Pittura “I colori della Terra” di Salvatore Russo. La mostra è curata dalla direttrice Artistica Adele Canale.

