Reggio, Santo Palumbo ha portato in scena lo spettacolo “La Calabria è una cosa seria. Forse!”

StrettoWeb

Sabato 20 aprile all’interno della 48^ stagione teatrale organizzata dal Blu Sky cabaret presso il teatro San Bruno l’artista Reggino Santo Palumbo davanti ad un teatro pieno ha portato in scena il suo spettacolo “La Calabria è una cosa seria. Forse!” Nel titolo abbiamo scritto “Un cerchio che si chiude” Proprio così… “Un cerchio che si chiude” la frase con cui Santo Palumbo, meraviglioso artista reggino da anni comico di Zelig, ha voluto iniziare il suo favoloso spettacolo.

Accolto sul palco dai due presentatori ed attori di punta del Blu Sky cabaret Cosimo Placanica e Caterina Borrello, il Comico reggino ha raccontato come la passione per il teatro e per la comicità sia nata proprio quando ad 8 anni andò a vedere al teatro Loreto la commedia “Fumo negli occhi” di Mimmo Raffa e del Blu Sky cabaret. “Diciamocelo pure… quell’uomo così alto e scuro a prima vista per un ragazzino suscitava un po’ di timore ma in quel momento guardando lui ed il pubblico attorno a me, una scarica di adrenalina mi avvolse e da quel momento il teatro divenne la mia vita. Grazie a voi stasera dopo trent’anni posso chiudere quel cerchio iniziato con la Signora Pipitone ed il Blu Sky cabaret.

Inizia con questo affascinante racconto e tributo alla memoria di Mimmo Raffa lo spettacolo di Santo e da quel momento in poi, il pubblico non ha avuto un attimo di tregua e le risate sono state continue e fragorose dall’inizio alla fine. Uno spettacolo ricco di aneddoti e racconti di vita che ha portato il pubblico ad essere protagonista ed a sentirsi pienamente a casa apprezzando la comicità genuina e sempre educata del Comico Reggino. Alla fine dello spettacolo il padrone di casa Mons. Angelo Casile ed il presidente del Blu Sky cabaret Giuseppe De Gregorio hanno voluto tributare un ringraziamento all’artista Reggino consegnandogli anche un targa ricordo. Il Blu Sky cabaret ringrazia di vero cuore Santo Palumbo per essersi dimostrato subito entusiasta di fare parte della 48^ Rassegna Teatrale e durante la serata si è anche capito il perché…

“Perché come noi ami questo mondo e come noi sei un grande sognatore…” ha piacevolmente chiosato il Presidente Giuseppe De Gregorio continuando “Noi siamo stati felicissimi ed orgogliosi di averti nel cartellone di Mimmo ed Angela e siamo felici che Tu dopo trent’anni hai chiuso un cerchio con chi ti ha fatto innamorare di questa arte…” Ha concluso il vice presidente Cosimo Placanica “Grazie di tutto ciò che ci hai donato a Noi ed al nostro amato pubblico e sono certo che stasera Mimmo ed Angela da lassù sono stati orgogliosi di Te e di Noi… ed alla prossima perché sono certo che ci sarà una prossima volta tra Te ed il Blu Sky cabaret!”. Il Blu Sky cabaret ringrazia sempre la famiglia Raffa per la costante presenza in teatro e per il legame di stima ed amicizia che li unisce e Monsignor Angelo Casile grazie al quale tutto questo si sta continuando a realizzare.

La rassegna continuerà giorno 04 maggio 2024 alle ore 20.00, sempre al Teatro San Bruno con lo spettacolo della Compagnia Teatrale “Angela Barbaro” con la commedia “Nisciu pacciu u parrucu”. Vi aspettiamo numerosi.

Per tutte le info contattare al 3285383349 o sui social alla pagina Facebook – Instagram: bluskycabaret.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.