Reggio Calabria, risultati eccezionali per gli allievi del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”

StrettoWeb

Momento magico per il Circolo Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria che ancora una volta raggiunge con i propri allievi dei risultati eccezionali; dopo la straordinaria convocazione da parte della Federazione di Giovanni Di leva per il Memorial Slavoj Greblo svoltosi in Croazia, quest’ultimo, unitamente al compagno Federico Toscano, si impongono nel tabellone di doppio del Next Gen Under 12 c/o il CT Palermo.

Ma non è finital difatti i due ragazzi, accompagnati dal Tecnico Federale Nunzio Di Pietro si rendono protagonisti anche nel tabellone di singolare ritrovandosi da avversari in semifinale, all’esito della quale si è imposto il promettente Di Leva il quale si è arreso solo in finale con l’amico rivale Ruggero Condorelli.

Altro risultato degno di nota viene raggiunto dalla piccola Morena Raimondo che si ferma solo in semifinale peraltro nella categoria superiore a quella di appartenenza. In definitiva, quindi, grande soddisfazione viene espressa dal Direttore Sportivo Emilio Cozzupoli e

da tutto lo staff del Circolo che punta a conquistare sempre maggiori successi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.