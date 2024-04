Reggio Calabria, ripristinati i parcheggi per utenza con disabilità all’INAIL

StrettoWeb

L’azione svolta da Inail in persona del presidente del Copro Fabio Giubilo, del vice Cettina Zurzolo e del direttore della sede provinciale Luca Pantusa, grazie al confronto con il Settore urbanistica, ha prodotto un ottimo risultato con il ripristino dei parcheggi riservati all’utenza in condizione di disabilità davanti all’ingresso dell’Istituto.

Risultato molto apprezzato dal presidente Giubilo poiché “il settore urbanistica guidato dal dirigente Bruno Doldo ha prestato massima attenzione alle istanze provenienti da Inail e dalle parti sociali che compongono il Copro assieme ad Anmil. Il confronto e la disponibilità manifestati hanno consentito di sanare una situazione di evidente disagio legata alla soppressione, senza preavviso e senza condivisione, dei posti riservati per consentire la realizzazione di un tratto della nuova e tanto contestata pista ciclabile. Un plauso al settore per avere condiviso l’importanza dell’intervento e anche per il rispetto della tempistica nel ripristino che mette la parola fine alla spiacevole vicenda”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.