Reggio Calabria: ripartono i corsi per assaggiatori di vino

Ripartono a Reggio Calabria le attività formative ONAV per fare conoscere la cultura del vino ed educare al consumo consapevole attraverso corsi rivolti a tutti, appassionati, operatori del settore e chiunque voglia avvicinarsi a questo affascinante mondo, di cui ONAV è portavoce fin dal 1951.

Da lunedì 8 Aprile prende avvio il XV Corso per Assaggiatori di Vino organizzato dalla sezione ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino) di Reggio Calabria ed avrà luogo presso la sala meeting del Torrione Hotel a Reggio Calabria.

I corsi ONAV sono abilitanti per il conseguimento della Patente di Assaggiatore di Vino ai sensi del DPR 8/7/1981 n. 563, figura riconosciuta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF), che permette l’iscrizione all’ Albo Nazionale degli Assaggiatori. Le lezioni, tenute da docenti ONAV qualificati, tratteranno di viticoltura, enologia, legislazione ed assaggio tecnico.

Il percorso formativo di ONAV, articolato in 15 incontri, alterna lezioni teoriche, riguardanti le numerose caratteristiche e peculiarità del mondo del vino, a quelle dedicate all’approccio tecnico professionale dell’assaggio, per concludere l’esperienza con il rilascio della Patente di Assaggiatore ONAV, previo esame abilitante.

Ad ogni assaggio guidato e ad ogni lezione teorica, emergeranno e si affineranno le potenzialità dell’Aspirante Assaggiatore, che si svilupperanno in maniera del tutto naturale attraverso il percorso di conoscenza integrale e integrata del mondo del vino e del suo contenuto sensoriale.

Negli anni l’ONAV si è radicato nel tessuto della provincia di Reggio Calabria formando centinaia di professionisti del Settore e organizzando eventi di approfondimento didattico e sensoriale.

L’ONAV, diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale, rappresenta il punto di riferimento per il settore vitivinicolo e per l’HO.RE.CA. Passion and skill, passione e competenza, non è solo un motto ma lo spirito che muove l’associazione.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a reggiocalabria@onav.it o visitare il sito www.onav.it nello spazio dedicato alla Sezione Reggio Calabria.

