Reggio Calabria, riparata la perdita idrica in via Trieste

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che, nella mattinata odierna, è stata riparata la perdita idrica che, nei giorni scorsi, aveva interessato la via Trieste e le adiacenti via Firenze e via Paolo Pellicano. I dipendenti della società Castore hanno iniziato le operazioni di riparazione sin dalle 7 del mattino per permettere un pronto ritorno alle normalità delle zone interessate, con la collaborazione degli operatori (c.d. “manovratori”) del servizio idrico integrato del Comune di Reggio Calabria.

Sul posto erano presenti anche il responsabile Sorical, Francesco Berna, e il consigliere comunale delegato al sistema idrico, Franco Barreca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.