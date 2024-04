Reggio Calabria, protocollo di intesa tra l’Associazione Invalidi Civili ed il Garante delle persone con disabilità

StrettoWeb

ONMiC Aps, Associazione Nazionale Invalidi Civili Reggio Calabria e il Garante Regionale dei Diritti delle Persone con Disabilità hanno siglato nella giornata di ieri, 3 Aprile 2024, un protocollo di intesa e cooperazione. Presso il Consiglio Regionale della Calabria il Presidente Onmic Reggio Calabria Rag. Giuseppe Martorano e il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità Avv. Ernesto Siclari, alla presenza di Graziella Quattrone, Responsabile del progetto e delegata alle comunicazioni pubbliche di ONMIC, deponendo in essere obiettivi e ideali che accomunano i rispettivi ruoli e funzioni, hanno condiviso una mission altamente etica a favore delle categorie più fragili e vulnerabili, impegnandosi in attività di programmazione, promozione e realizzazione di progetti e orientamento sociale nonché di progettazione in ambito nazionale ed europeo.

Sempre in difesa e a tutela delle persona e improntata la relativa attività al principio del bonus pater familias, l’accordo sia propizio e foriero di nuovi percorsi solidali.

