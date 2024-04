Reggio Calabria, protesta del comparto funerario alla Regione | VIDEO

StrettoWeb

Da questa mattina, giovedì 18 aprile 2024, le imprese funebri protestano ancora davanti la Regione Calabria e oggi chiedono l’intervento del Ministro Piantedosi che è in visita in città in occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Agenzia dei Beni Confiscati.

Questa mattina il presidente di Funercalabria G. Triolo ha inviato alla stampa una nota in cui annunciava la protesta delle imprese affermando che ““Oggi, giovedì 18 aprile 2024, in concomitanza anche con la visita a Reggio Calabria del Ministro Prefetto Matteo Piantedosi al quale, vista la situazione di totale incomprensione e menefreghismo da parte della regione sul merito delle nostre istanze, chiediamo anche a Lui di ascoltarci affinché qualcosa cambi in questa benedetta regione”.

Reggio Calabria, le proteste delle imprese funebri fuori dalla Regione

