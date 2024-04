Reggio Calabria preda di degrado e incuria: strade pericolose a Mosorrofa e San Salvatore

StrettoWeb

“In questi giorni il nostro referente di zona Domenico Spanti residente a San Salvatore si è reso disponibile a filmare e documentare il tratto di strada che collega San Salvatore a Mosorrofa; un tratto di un paio di chilometri molto trafficato da automobili, scuolabus e persone che fanno attività fisica quindi tutte le buche e stagni di piccole e grandi dimensioni fanno sì che gli stessi mezzi per evitarle, devono invadere con grandi rischi la corsia opposta e come non ricordare l’incidente di qualche mese fa che ha visto coinvolti frontalmente due mezzi“. E’ quanto si legge in una nota stampa dell’Associazione di Volontariato Forza Reggio.

“Da come si nota nel video e nelle fotografie che alleghiamo (video in alto e foto in calce all’articolo, ndr), i problemi sono anche nella scarsa manutenzione stradale con cedimento della carreggiata e dei muretti laterali e nella mancata pulizia delle cunette che sono diventate ormai piene di terra con l’erba cresciuta sopra e che quindi hanno ridotto la stessa“, prosegue la nota stampa.

“Dopo le numerose segnalazioni fatte da tanti cittadini a cui ci uniamo anche noi, non ci resta che sperare nel buon senso dell’intera amministrazione comunale incluso il signor Sindaco e visto che come si dice dalle nostre parti cioè che durante la campagna elettorale si asfaltano le strade, siamo fiduciosi che questa situazione verrà risolta in quanto tra circa un mese si voterà per le elezioni europee“, conclude Forza Reggio.

Foto







