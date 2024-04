StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che, per lavori di ammodernamento nel campo pozzi di Lupardine, in data odierna potrebbero verificarsi disservizi idrici in zona Lupardine dalle ore 9 e fino a conclusione dei lavori.

Si comunica inoltre che, nella giornata di domani, 17 aprile 2024, a seguito di lavori del campo pozzi di Scaccioti, si potrebbero verificare disservizi idrici nella zona di Gullina e Scalone dalle ore 9 e fino a conclusione dei lavori.

