Reggio Calabria, Ponti di musica 2024: Unisce Culture, Emozioni e Arte

L’Associazione Culturale Ponti di Musica è lieta di annunciare la terza edizione di questo straordinario evento che celebra la musica, l’arte e la cultura. L’appuntamento è per mercoledì 10 aprile 2024, presso l’Auditorium U. Zanotti Bianco di Reggio Calabria, alle ore 18:00. Quest’anno, Ponti di Musica presenta con orgoglio il Rocco John Sicilian Quintet, un ensemble di talentuosi musicisti pronti a incantare il pubblico con la loro straordinaria performance. Il quintetto è composto da:

Rocco John Iacovone : sax alto e sax soprano

: sax alto e sax soprano Giancarlo Mazzù : chitarra

: chitarra Luciano Troja : pianoforte

: pianoforte Tommaso Pugliese : contrabbasso

: contrabbasso Federico Saccà: batteria

Inoltre, l’evento sarà arricchito dall’eccezionale contributo artistico di Denise Iacovone, che realizzerà un’opera di pittura improvvisativa in diretta durante la performance musicale. Ponti di Musica non è solo un concerto, ma un’esperienza che unisce le diverse forme d’arte per creare un’atmosfera unica e coinvolgente. È un momento di condivisione e di scoperta, in cui le culture si fondono e le emozioni si intrecciano.

L’evento è di quelli che assumono importanza eccezionale per la sua valenza. Anche le concomitanze di tragici fatti di cronaca quali, ad es., l’incendio di Arghillà sanciscono la necessità di sinergie positive.

Promuovere iniziative culturali equivale a combattere il malaffare e la violenza vigliacca.

Sinergie tra associazioni e istituzioni culturali dell’Area dello Stretto squarciano le tenebre entro cui pochi ignoranti vorrebbero tenere tutti.

Filarmomica Laudamo Messina 103* anno, Accademia del Tempo Libero Reggio Calabria e Museo dello Strumento Musicale lavorano per la pace, la non violenza, la Cultura.

