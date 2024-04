Reggio Calabria: nuovo maxi incidente sul raccordo, traffico in tilt. Polizia, 118 e Vigili del Fuoco sul posto

StrettoWeb

Dopo il maxi tamponamento di questa mattina sul raccordo autostradale a Reggio Calabria poco prima dello svincolo di Arangea in direzione nord, un nuovo incidente si è verificato pochissimi minuti fa. Il sinistro è stato precisamente tra l’uscita di Reggio Centro e lo svincolo di Spirito Santo.

L’incidente è stato tra più auto e al momento il traffico è completamente in tilt, come possiamo vedere nelle foto a corredo dell’articolo e nel video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, visto l’orario di punta di uscita da scuole e uffici. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli. Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e i soccorritori del 118.

Reggio Calabria, tamponamento sul raccordo autostradale: le immagini

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.