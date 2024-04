Reggio Calabria: mostra “La Resistenza della Memoria: i partigiani calabresi”

StrettoWeb

L’Associazione Socio Culturale Ponti Pialesi è lieta di annunciare l’apertura della Mostra “La Resistenza della Memoria: i Partigiani Calabresi”. Con il patrocinio morale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Città di Villa San Giovanni e Comune di Campo Calabro e in collaborazione con l’ANPI Sez. “Ruggero Condò” di Reggio Calabria.

Una mostra in omaggio al coraggio e alla dedizione di coloro che hanno lottato per la nostra libertà, un monito affinché le future generazioni non dimentichino mai il sacrificio di donne e uomini calabresi che hanno combattuto contro la dittatura per un’Italia Libera e Democratica.

Un’occasione di incontro e confronto tra generazioni dove sarà possibile partecipare ad approfondimenti calendarizzati che consentano ai visitatori (soprattutto al pubblico più giovane) di conoscere i testimoni (e in alcuni casi i protagonisti) di questi fatti storici tanto importanti; delineando un percorso che ha profonde implicazioni storiche, culturali e civili per la nostra Repubblica.

Attraverso immagini, video, libri e testimonianze, dunque, la mostra racconterà le storie dei protagonisti della Resistenza, fungendo da ponte tra la storia del XX secolo e il nostro oggi quotidiano.

La mostra curata dall’arch. Adele Canale sarà arricchita dalle opere inedite degli artisti reggini Rocco Caricato e Davide Ricchetti e dalle ricerche storiche elaborate dagli alunni delle scuole I.I.S. “Nostro-Repaci” e IPALB “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni e dell’ITT “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria.

Di notevole rilevanza il ricco programma settimanale che grazie ai contributi storici del Prof. Rocco Lentini (Commissione didattica Nazionale Istituto Parri), della Prof.ssa Nuccia Guerrisi (Direttrice Istituto Arcuri di Cittanova -RC), dell’Associazione YCassiopea, di EQUOSUD e dell’ANPI “Martiri della Noccioleta”, di Massa Marittima (GR), coinvolgeranno i visitatori ad un approfondimento della storia e dei valori della Resistenza Italiana.

La mostra sarà visitabile dal 21 al 30 aprile (eccezione fatta per il 25) dalle ore 17:30 alle ore 19:30. Prenotazione obbligatoria per visite di scolaresche e gruppi fuori degli orari stabiliti.

Programma Aprile 2024

DOMENICA 21 – ore 18,00

Apertura e Inaugurazione Mostra “La Resistenza della Memoria: I Partigiani Calabresi”

MERCOLEDI’ 24 – ore 18,00

La Forza della Memoria

– Proiezione video “La Resistenza di Norma, il coraggio della Liberta” in collaborazione con ANPI Sez. “Martiri della Riccioleta” di Massa Marittima (GR) ed EQUOSUD

– Testimonianze partigiane e resistenti

DOMENICA 28 – ore 18,00

Approfondimenti su

La Resistenza nel Mezzogiorno: la Calabria a cura di Rocco Lentini – Commissione didattica Nazionale Istituto Perri

Donne rEsistenti a cura di Nuccia Guerrisi – Direttrice Istituto Arcuri

LUNEDI’ 29 – ore 9,30

– Incontro con le scuole del territorio

– Testimonianze I.M.I.

– Laboratorio didattico a cura di Rocco Lentini – Commissione didattica Naz.le Istituto Parri

MARTEDI’ 30 – ore 18,00

Proiezione Film documentario

Fino alla Fine COMITES! Meridionali nella Resistenza

Associazione YCassiopea ETS

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.