Reggio Calabria, morta la storica merciaia del corso Garibaldi Tita Lacaria

StrettoWeb

Si è spenta a 92 anni la signorina Antonietta Lacaria, meglio nota come Tina. Molto conosciuta in città, era la merciaia storica del corso Garibaldi, in pieno centro, a pochi metri da Villa Zerbi. La signorina è rimasta fino all’ultimo momento all’interno del suo negozio, uno dei più antichi della città. Tita ha dedicato tutta la sua vita all’attività della merceria, che era sempre super fornita e molto ambita per la qualità di stoffe, tessuti e prodotti. Tita era sempre molto attenta alle esigenze dei clienti a cui sapeva consigliare il miglior bottone o nastro o toppa che potesse corrispondere alle necessità di chi entrava nel suo negozio alla ricerca di prodotti di qualità e pregevole fattura e bellezza.

Reggio Calabria piange la scomparsa di un altro pezzo della sua storia migliore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.