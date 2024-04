Reggio Calabria, è morta Rosetta Neto: la città piange la mamma del sindaco Falcomatà

StrettoWeb

E’ morta questa mattina al GOM di Reggio Calabria la signora Rosetta Neto, mamma del sindaco Giuseppe Falcomatà. Rosetta Neto, moglie del compianto Italo, sindaco della città dal 1993 al 2001 quando era morto a causa di una leucemia, è venuta a mancare dopo un periodo di sofferenze per problemi cardiaci. Già a dicembre aveva subito un ricovero ma era riuscita a superare le difficoltà grazie alla tempestiva azione dei medici; stavolta non ce l’ha fatta dopo aver trascorso in rianimazione tutte le festività Pasquali.

Rosetta Neto aveva oltre 80 anni. Ha dedicato la propria vita all’insegnamento di latino e greco, di cui era cultrice e profonda studiosa, al Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria. Era una persona di grandissimo spessore culturale: ha partecipato a concorsi nazionali ed internazionali e a Reggio ha fondato e gestito il premio giornalistico nazionale “La matita rossa e blu”.

Ai figli Giuseppe e Valeria e a tutti i familiari le più sentite e calorose condoglianze da parte della Redazione di StrettoWeb.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.