Reggio Calabria, lutto nello sport: è morto Bruno Nucera, maestro di arti marziali

Pasqua triste per lo sport a Reggio Calabria. Proprio due giorni fa, domenica, se ne è andato Bruno Nucera. La città piange un uomo di sport amato e apprezzato da oltre mezzo secolo, un grande sportivo maestro di arti marziali – ma anche di vita – per molto reggini per decenni.

La dimostrazione sta tutta nei numerosi messaggi sui social da parte di amici ma anche ex allievi. “Pioniere del Karate in Calabria. Nato con lo shotokan (come quasi tutti) fu uno dei primi tecnici a dedicarsi allo Shitō ryū, divenendo in breve tempo un punto di riferimento di questa Scuola. Un personaggio sui generis, un appassionato del karate e della buona cucina. Buon viaggio sensei!”, si legge in uno di questi.

