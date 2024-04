Reggio Calabria: lezioni di diritto al liceo Campanella

StrettoWeb

Si è concluso giorno 10 aprile 2024 l’iter di approfondimento di DIRITTO PUBBLICO ITALIANO E COMPARATO proposto dal Liceo Classico “Tommaso Campanella” e rivolto alle classi del triennio. Il percorso rientrava in un disegno più ampio volto a creare un’integrazione tra la formazione classica e lo studio della realtà giuridico-economica. Secondo i dati ufficiali (fonte Eduscopio) il 33,2% degli studenti del Liceo Classico di Reggio sceglie, alla fine dell’ultimo anno, l’area giuridico- politica; l’11,9% quella economico-statistica; il 10,1% l’area sociale. Informazioni del genere hanno contribuito alla promozione di corsi extracurricolari finalizzati a fornire conoscenze e competenze spendibili nel futuro percorso universitario.

Il corso, nato con il chiaro obiettivo di far conoscere agli studenti i fondamenti generali del diritto e di far acquisire loro padronanza del linguaggio tecnico-giuridico, è stato tenuto dalla prof.ssa Giovanna Pellicanò, docente di Diritto del Liceo, con il contributo di esperti esterni.

Il 7 febbraio e il 13 marzo il dottor Luciano Gerardis, già Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, ha incontrato gli alunni affrontando rispettivamente il tema dei principi fondamentali della Costituzione e quello della Magistratura.

Il 28 febbraio il dottor Antonino Laganà, Consigliere presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria e componente del CSM, ha approfondito il tema della separazione dei poteri con particolare riferimento al Parlamento.

Alle ore 14:00 del 10 aprile nell’Aula Magna del Liceo il prof. Antonino Spadaro, ordinario di Diritto Costituzionale presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, ha proposto agli studenti una riflessione dal titolo “Dalle democrazie costituzionali” alle “democrazie illiberali” alle “democrature”.

Il Liceo Classico “T. Campanella” mira alla formazione integrale del cittadino e alla sua partecipazione attiva alle dinamiche politico-istituzionali; in un momento storico critico come quello odierno è doveroso far riflettere i giovani sulla fragilità e sulla vulnerabilità dei sistemi democratici. Osservare la democrazia nel mondo aiuta a comprendere in che misura i singoli godano di diritti e libertà e quanto sia necessario tutelare questa libertà e questi diritti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.