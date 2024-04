Reggio Calabria, l’ingegnere di un’impresa edile scrive a StrettoWeb: “in città sta succedendo qualcosa di inquietante”

StrettoWeb

L’ingegnere di un’impresa edile che per ovvi motivi preferisce rimanere pubblicamente anonimo, ha inviato a StrettoWeb una lettera (firmata) molto toccante per testimoniare quello che sta succedendo nell’edilizia a Reggio Calabria. Riportiamo integralmente il testo scritto dall’ingegnere:

“Buongiorno a tutti, sono un ingegnere che lavora presso un’impresa edile di Reggio Calabria, un’impresa relativamente piccola ma che esiste sul territorio da ben tre generazioni quindi una realtà che, se pur piccola, ha contribuito alla crescita e al decoro della nostra città.

Ogni giorno sui giornali e sui social si leggono articoli e post di opere pubbliche nella nostra città ferme o che procedono molto lentamente ed anche il mio titolare nei cantieri oggetto di appalto pubblico (Comune di Reggio Calabria) ci manda a lavorare poco, lavoriamo di più con gli appalti privati, cosa molto strana, (ad oggi non era mai successo) ma non avendo mai avuto questa responsabilità di decidere in quale cantiere dobbiamo lavorare non mi sono interessato più di tanto, alla prima cosa strana si aggiunge però la seconda, da qualche mese il mio titolare fatica a versarci regolarmente gli stipendi cosa che non era mai successa prima d’ora nel corso degli ultimi venti anni, alche comincio ad avere dei dubbi che devo chiarire, visto il rapporto che intrattengo con il mio titolare ormai quasi come fossi un figlio, chiedo cosa ci sia che non va, facendogli delle domande, “Come mai lavoriamo poco nei cantieri pubblici (Comune di Reggio Calabria)? come mai questi problemi economici? (in quanto non vedo scostamenti di stili di vita e di gestione tali da giustificare perdite di denaro), Abbiamo problemi sui cantieri che io non riesco a capire? Forse io non riesco a gestire bene e quindi abbiamo sprechi di materiale o ritardi che non hai previsto e che inevitabilmente portano a delle perdite finanziarie?” ma, ahimè niente di tutto ciò, il mio titolare con una sola frase risponde a tutte le mie domande, “dei lavori eseguiti negli ultimi due anni per l’amministrazione comunale (città di Reggio Calabria) non ho incassato un euro” continuiamo a chiacchierare e giustamente esprimo le mie perplessità in quanto io le determine di liquidazione le controllo e le vedo pubblicate, e prontamente lui mi riferisce che si, le determine sono e vengono regolarmente pubblicate ma le liquidazioni non sono mai state eseguite, ma questa cosa continuo a non capirla, e sinceramente inizio a pensare che il mio titolare abbia fatto qualche investimento sbagliato che lo ha portato ad avere questi problemi economici e non me ne vuole parlare, e per avere conferma di ciò che penso, comincio a chiedere in giro ad altre imprese amiche e conoscenti che come noi lavorano con la pubblica amministrazione (Comune di Reggio Calabria) da sempre, il triste verdetto purtroppo però arriva in breve tempo spazzando via tutti i miei dubbi e le mie perplessità, perché alla pari del mio titolare quasi tutte le imprese che negli ultimi anni (addirittura qualcuna ha già superato i tre anni di attesa) hanno eseguito lavori per la pubblica amministrazione del comune di Reggio Calabria hanno incassato poco o addirittura nulla, sono rimaste in piedi fino ad oggi solo grazie ai loro capitali e alle banche, ed hanno accumulato debiti fino ad un punto che nessuno di loro si sarebbe mai immaginato perché hanno continuato a lavorare e continuano a lavorare con la speranza che da un giorno all’altro possano incassare tutte le somme a credito, ma la cosa ancora più sconcertante sono le motivazioni espresse a detta loro dalla pubblica amministrazione ( Comune di Reggio Calabria) sul perché non pagano “ La città metropolitana non ha mandato i fondi, il ministero tal de tali non ha mandato i fondi, i fondi PNRR sono bloccati alla prefettura ” e via dicendo con altre scuse che non ricordo neanche più.

A questo punto mi sorgono spontanee delle domande, Perché queste coperture finanziarie non arrivano? Ma tutti gli enti che gestiscono ed elargiscono i fondi destinati al nostro comune sono incapaci? Ma proprio tutti? Beh, Non lo so ed io non so rispondere credo solamente senza ombra di dubbio che l’edilizia a Reggio Calabria sia uno dei settori trainanti della nostra economia, spero che queste mie parole fungano da monito per qualcuno o per qualche associazione di categoria che possa mettere fine a questa agonia lunghissima lenta e silenziosa degli imprenditori reggini delle centinaia di dipendenti e di tutta la popolazione che di conseguenza subisce questa situazione affinché tutti tornino a lavorare a completare le opere e a godersene la loro bellezza prima che sia troppo tardi“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.