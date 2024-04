Reggio Calabria: l’associazione Don Milani ricorda il Prof. Domenico Siclari

StrettoWeb

“L’Associazione di volontariato Don Lorenzo Milani da anni impegnata nell’ambito del terzo settore della nostra città ed in modo particolare in tutte quelle che sono le attività collegate al mondo della devianza minorile, continua le sue attività anche di formazione“. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma del Presidente della Don Milani, Avv. Filippo Pollifroni.

“Infatti il consiglio direttivo della Don Milani nell’ultima assemblea tenutasi prima delle vacanze pasquali” ha stabilito che “dedicherà tutte le attività future, soprattutto quelle di formazione al mai dimenticato Prof Domenico Siclari, Protettore dell’Università Dante Alighieri scomparso per Covid. Figura di spicco del nostro territorio che deve rappresentare un punto di riferimento costante per tutti i giovani studenti universitari ma non solo“, conclude la nota.

