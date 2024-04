Reggio Calabria, la nuova destinazione turistica da Marsiglia

StrettoWeb

Il prossimo 18 aprile si svolgerà a Marsiglia un workshop di presentazione della destinazione turistica “Reggio Calabria”. L’evento, organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria in collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia, è finalizzato a promuovere il territorio metropolitano e la sua offerta turistica nell’Area metropolitana di Marsiglia che, a breve, sarà interessata da uno dei nuovi collegamenti aerei attivati da e per l’Aeroporto dello Stretto.

“Nuove opportunità si aprono per la destinazione Reggio Calabria anche grazie all’attivazione dei collegamenti aerei con destinazioni nazionali ed europee tra cui Marsiglia – ha dichiarato il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana –. Grazie ai rapporti consolidati con la Camera di Commercio Italiana per la Francia di Marsiglia, abbiamo organizzato un’iniziativa promozionale che rappresenta senz’altro un’importante occasione per promuovere il nostro territorio e i suoi prodotti su un mercato target ancora poco conosciuto ma che presenta notevoli potenzialità nell’ottica dell’attivazione di collaborazioni e accordi commerciali”.

L’evento si svolgerà a partire dalle ore 11:00 presso il Novotel Marseille Vieux Port e vedrà la partecipazione del Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana, assieme ad alcuni operatori reggini che condividono il progetto camerale di promozione turistica “Reggio Calabria Welcome”, per presentare ad una vasta platea di stakeholders ed operatori francesi del settore il territorio, gli attrattori e l’offerta turistica della destinazione “Reggio Calabria”. Sarà presente anche il Console Generale d’Italia a Marsiglia Fabio Monaco.

Concluderà il worhshop un evento di degustazione. Protagonisti del menu curato da Natale Romeo, chef reggino che opera in Francia, saranno i prodotti di eccellenza del nostro territorio, tra cui il Bergamotto di Reggio Calabria, il caciocavallo di Ciminà e la struncatura.

