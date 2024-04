Reggio Calabria: interessante incontro dedicato alla scoperta delle erbe spontanee

StrettoWeb

A Reggio Calabria un incontro dedicato alla scoperta delle erbe spontanee ed al loro utilizzo. Esplorare il mondo delle piante officinali significa immergersi in un vasto universo di erbe e piante utilizzate tradizionalmente per scopi alimentari, terapeutici e spirituali. Le piante officinali sono state utilizzate dalle civiltà antiche fin dai tempi più remoti per curare malattie, alleviare sintomi, riequilibrare lo spirito e promuovere il benessere generale. Oggi, l’interesse per le piante officinali sta vivendo una rinascita, con sempre più persone che tornano a considerare le erbe come opzioni valide per la salute e il benessere.

Esistono migliaia di piante officinali in tutto il mondo, ognuna con le proprie proprietà medicinali e applicazioni. Alcune piante sono note per il loro effetto calmante, altre per le proprietà antinfiammatorie, antiossidanti, antibiotiche o stimolanti. Molte di queste piante possono essere utilizzate per preparare tisane, tinture, unguenti, oli essenziali e altri rimedi naturali.

Silvana Distefano, Operatore olistico

Studiosa ed esperta di fitoterapia e fitoalimurgia, insegna da anni nella scuola di naturopatia dove tiene corsi e seminari in fitoterapia, Dendroterapia, spagyria.

Sarà un interessante seminario ricco di preziose informazioni sulle erbe officinali, sulle pratiche spirituali degli incensi, la loro preparazione ed il loro utilizzo, ma anche ricco di tanta allegria e socializzazione!

