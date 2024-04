Reggio Calabria, iniziativa in ricordo del magistrato Franco Marra

StrettoWeb

Il 10 dicembre 2022 moriva Franco Marra, magistrato di grande preparazione giuridica (tra gli altri incarichi, Presidente del Tribunale di Palmi e Presidente di Sezione di Corte d’Appello a Reggio Calabria) e credente di solida fede, per lunghi anni Presidente dell’Azione Cattolica e del Consiglio pastorale della Comunità parrocchiale di Santa Lucia.

Il giudice Marra è stato anche apprezzato giornalista, quale direttore editoriale dal 1976 al 1978 del periodico diocesano “L’Avvenire di Calabria”, chiamato a tale ruolo, unico laico, dall’amato arcivescovo metropolita, beato monsignor Giovanni Ferro, e successivamente sullo stesso settimanale stimato commentatore di fatti sociali e di costume. In anni giovanili Franco Marra si era fatto le ossa, non solo in senso giornalistico, dirigendo una redazione composta da giovani studenti che frequentavano la parrocchia di Santa Lucia, e dando vita ad una brillante testata giornalistica titolata “Quarto Piano”.

Nella comunità parrocchiale Franco Marra, “cordiale amico di tutti”, è stato animatore di diverse altre iniziative culturali, sempre accanto ad un parroco di eccezionali virtù, quel don Mimmo Geraci animatore della Mensa della Carità e della Casa della Fraternità per anziane prive di riferimenti familiari, dell’Asilo, della Scuola Primaria e di varie attività sociali, culturali e artistiche, tutte coordinate nell’ambito della Fondazione “Lucianum”. La Comunità di Santa Lucia, che ha sempre nel cuore la forte presenza di Franco Marra, per ricordarne le tante attività ma soprattutto i tratti distintivi dell’uomo e del giudice, ha programmato per sabato 20 aprile 2024 prossimo un convegno, dal titolo “Conversazione sul tema “Santità e Giustizia” in ricordo di Franco Marra magistrato”.

L’incontro si terrà, su proposta di don Ernesto Malvi, parroco di Santa Caterina, in un luogo simbolo di una delle tante passioni di Franco Marra, cioè in una sala cinematografica, ora diventata Auditorium della chiesa di Santa Caterina V.M. nell’omonimo quartiere di Reggio, sabato 20 aprile 2024 prossimo, con inizio alle ore 18,30; registrerà gli interventi dei sacerdoti reggini don Ernesto Malvi, don Mimmo Cartella, don Giovanni Polimeni, don Antonello Foderaro, del docente universitario Attilio Gorassini e della magistrata Concettina Epifanio, Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro. La conversazione, che sarà guidata da Francesco Oronzio, rappresentante della Comunità parrocchiale di Santa Lucia, includerà anche la testimonianza di Carla Amaddeo, voce giovane della Comunità, e sarà allietata dagli intermezzi musicali del maestro Pino Puntorieri.

