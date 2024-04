StrettoWeb

Un incidente stradale si è verificato poco fa sulla Via Marina a Reggio Calabria, all’altezza delle mura greche. Come si evince dalla foto a corredo dell’articolo, due auto si sono scontrate senza, per fortuna, procurare feriti.

Sul posto sono appena giunti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso. Inoltre, da sottolineare, che in Via Marina un uomo è stato bloccato dai Carabinieri a cui è stato fatto il TSO.

