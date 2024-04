Reggio Calabria, incendio a Ecolandia: “è simbolo della Calabria libera e sostenibile”

StrettoWeb

“Il Masci Calabria manifesta la sua vicinanza al Consorzio Ecolandia per l’incendio, che ha gravemente danneggiato gli uffici del parco Ecolandia, nel quartiere Arghillà di Reggio Calabria. Il parco è segno della determinazione e della resilienza di persone che credono e lottano per una Calabria libera e sostenibile“. Lo si legge in una nota stampa del Masci Calabria (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani).

“Si spera che presto le autorità competenti possano chiarire le cause che hanno provocato l’incendio ed eventualmente ristabilire la legalità. Siamo certi che questo triste episodio non fermerà la determinazione del Consorzio e che il parco ritornerà ad essere per il territorio un luogo denso di significati e di valori. Possiamo tranquillamente essere certi che dalle ceneri risorgeranno!“, conclude la nota del Masci Calabria.

