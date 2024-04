Reggio Calabria, il sindaco Falcomatà in visita alla cooperativa Skinner

StrettoWeb

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha fatto visita alla sede della Cooperativa Sociale Skinner Onlus, una delle realtà più attive del terzo settore cittadino, operativa da più di 40 anni sul territorio di Reggio Calabria con la presa in carico, al momento attuale di decine di bambini e ragazzi. Insieme al primo Cittadino, a far visita agli operatori della struttura diurna, anche il Consigliere Filippo Burrone.

“Un momento di convivialità e di allegria – ha affermato il sindaco parlando agli operatori e ai genitori – ma anche un modo per ringraziare chi quotidianamente si batte per stare a fianco a questi ragazzi e alle loro famiglie. La Skinner – ha aggiunto il sindaco – è una delle realtà più longeve e più attive sul nostro territorio, un vero e proprio fiore all’occhiello nell’universo della solidarietà a livello comunale. Ringrazio davvero di cuore queste persone che si spendono quotidianamente, spesso tra mille difficoltà, per stare a fianco a questi ragazzi. Sono un ricchezza per l’intera città e questo non viene sottolineato mai abbastanza”.

“La visita alla Skinner per me è diventata oramai una bella tradizione – ha concluso il sindaco – ogni volta che varchiamo la soglia di questa struttura ci sentiamo davvero a casa, non solo per l’accoglienza affettuosa degli operatori, ma anche per l’entusiasmo di questi bambini che sono davvero straordinari e trasmettono anche solo con uno sguardo la loro energia e la loro gioia di vivere. Continueremo a stare a fianco a questa realtà che è davvero una medaglia al petto per la comunità reggina, da più di 40 anni un punto di riferimento per le famiglie della città, luogo dove batte sempre più forte il cuore della Reggio bella e gentile”.

