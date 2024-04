Reggio Calabria, l’idea del Comune: storica infiorata in centro città, sarebbe la prima volta | INFO

StrettoWeb

Il Comune di Reggio Calabria, con il presente avviso, intende avviare “una manifestazione d’interesse per la realizzazione di un’infiorata a tema ‘Pace Bellezza Identità’ nel periodo 31 maggio – 1 e 2 giugno 2024. Il presente avviso pubblico è rivolto ad associazioni, enti pubblici, enti privati, artisti, esperti del settore e parrocchie”. E’ quanto si legge in una nota sul sito del Comune di Reggio Calabria, che pensa di organizzare una infiorata in pieno centro a cavallo tra maggio e giugno. Sarebbe storica, sarebbe la prima volta per il centro cittadino, al netto di quella a Gallico. Pubblicata la manifestazione d’interesse, ecco tutte le info: a chi si rivolge, i requisiti, come partecipare, chi potrà partecipare, quando e dove si svolgerà

L’infiorata (in tecnica mista) a tema “Pace Bellezza Identità” dovrà svolgersi nel periodo compreso tra il 31 maggio ed il 2 giugno 2024 (l’insediamento nell’area assegnata per l’allestimento potrà avvenire dalle ore 24.00 di giorno 30 maggio ed il disallestimento dalle ore 24.00 di giorno 2 giugno 2024). L’infiorata (in tecnica mista) dovrà essere allestita presso Piazza Duomo, Piazza Italia e nel tratto di Corso Garibaldi compreso tra le due Piazze.

Info per le domande di partecipazione: come compilarle, dove inviarle ed entro quando

Le domande di partecipazione al presente avviso, dovrà essere compilata secondo il modello allegato (Modulo A) e dovranno essere trasmesse, mezzo pec, al seguente indirizzo: protocollo@pec.reggiocal.it, a partire dalle ore 10.00 del giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio del Comune di Reggio Calabria ed entro e non oltre il giorno 26 aprile 2024, alle ore 10.00. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo. La domanda di partecipazione è resa nella forma dell’autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

Gli interessati all’avviso, oltre alla domanda di partecipazione, dovranno presentare:

la proposta progettuale: al bozzetto (formato Jpg e pdf, massimo dim. 5MB) dovrà essere allegata una sintetica relazione esplicativa (max due pagine A4) sul significato dell’opera floreale che si intende realizzare e riportante l’indicazione della tipologia dei materiali utilizzati (almeno il 40% di fiori) e la compatibilità degli stessi al sito in cui dovranno essere allestiti; il curriculum del soggetto proponente; la fotocopia del documento di identità.

L’Amministrazione comunale si riserva di chiedere eventuali chiarimenti e/o integrazioni alla documentazione presentata.

