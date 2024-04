StrettoWeb

Un grosso escavatore è andato in fiamme questa sera intorno alle 21 all’interno di un grande cantiere nella zona sud della città di Reggio Calabria e precisamente dove sorgerà un nuovo punto vendita Eurospin vicino Via Padova. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sull’incendio e sono in corso indagini per ricostruire l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato le fiamme.

