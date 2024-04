Reggio Calabria, il GOM sospende il bollettino settimanale del COVID

StrettoWeb

Reggio Calabria, ad oggi, si è lasciata il COVID alle spalle, e ciò anche per merito della sua cittadinanza che ha tenuto comportamenti virtuosi durante il lungo periodo della pandemia.

È quello che emerge dal monitoraggio dell’andamento epidemico dell’ultimo anno e mezzo. In questo periodo, infatti, il Grande Ospedale Metropolitano ha continuato la diramazione del bollettino recante i dati statistici sull’andamento dell’epidemia da COVID-19 relativi all’Ospedale in forma aggregata e settimanale. Nei diciotto mesi in esame i numeri di contagiati e ricoverati sono andati via via assottigliandosi, così come l’incidenza concreta dei sintomi sui pazienti COVID positivi. Il 5 maggio 2023 il Direttore Generale dell’OMS ha dichiarato la fine del Covid-19 come emergenza sanitaria globale dopo oltre tre anni.

Nel corso dell’ultimo mese, inoltre, presso il G.O.M. soltanto 6 persone sono risultate positive al test e 6 sono stati i ricoverati, mentre nessuno è risultato contagiato nell’ultima settimana e, attualmente, non vi sono pazienti positivi al Covid-19 assistiti in Ospedale.

Sono dati estremamente confortanti in virtù dei quali il G.O.M. ha deciso di sospendere, si auspica definitivamente, la diramazione del bollettino settimanale (che è a partire dall’8 novembre 2022 è stato pubblicato soltanto sul sito internet istituzionale dell’Ospedale) e ringrazia la cittadinanza ed i professionisti dell’informazione per la costanza con la quale sono state trattate le comunicazioni.

Si rassicura che eventuali informazioni di carattere rilevante saranno tempestivamente comunicate attraverso i canali ufficiali. La Direzione del G.O.M. continua a raccomandare di tenere comportamenti sociali responsabili a tutela della salute di tutti.

