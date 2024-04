Reggio Calabria, al GOM la presentazione del “The Distinguished Gentleman’s Ride”

StrettoWeb

Sabato 20 Aprile, presso la Sala Spinelli del GOM di Reggio Calabria, si è svolta la Conferenza Stampa del “The Distinguished Gentleman’s Ride” (DGR) che si svolgerà Domenica 19 Maggio in 900 città del mondo fra le quali anche Reggio Calabria che, per il terzo anno, coinvolgerà il territorio con motociclette luccicanti ed abiti eleganti.

Le parole del dottore Fabio Bensaja

Ha aperto la conferenza stampa il Dottore Fabio Bensaja, Official Host del DGR, che ha focalizzato l’attenzione sulla gentilezza:

“essere una persona gentile o dall’animo gentile oggigiorno, in molti ambiti, è uno svantaggio. La gentilezza oggigiorno sembra che debba essere nascosta; sta quasi diventando un taboo essere gentili; The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR) è un movimento nato in Australia da un ragazzo australiano (Mark Hawwa) che ha voluto “trasgredire” rievocando uno stile distinto e gentile che si credeva perso ma che ha riacceso un qualcosa che oggi, anzi, Domenica 19 Maggio, inonderà tutto il pianeta come accade dal 2012 (oltre 100 Nazioni, oltre 900 città del mondo). In un’epoca di ostentazioni di diverso genere, noi, per un giorno l’anno, ostentiamo la gentilezza e non è un caso che il DGR si sia alleato con Movember che non vuole nascondere due aspetti sempre purtroppo più frequenti fra gli uomini: il primo fisiologico, il tumore alla prostata che, a volte, approfittando dei taboo, viene lasciato libero di attaccare e uccidere gli uomini, il secondo psicologico, la depressione, che, anch’essa per colpa dei taboo, quando viene lasciata libera di agire, uccide gli uomini (1 al minuto). Circa 1 milione di morti l’anno sono la dimostrazione di quanto pericoloso possa essere un taboo. La nostra risposta è The Distinguished Gentleman’s Ride (DGR)”.

Le parole del dottore Adreani

A seguire è intervenuto il Dottore Matteo Adreani, delegato del DGR per l’Italia, in collegamento da Milano, che ha esaltato la crescita del DGR Reggino ed ha illustrato l’importanza della condivisione del Ride, oltre che l’assoluta importanza della prevenzione: “le donne dimostrano anche nel campo della prevenzione la loro superiorità in quanto sin da giovani si recano dal ginecologo, effettuano regolarmente i controlli, mentre noi uomini andiamo dall’urologo solo quando c’è un problema e, per molti casi, è ormai troppo tardi”.

L’intervento del dottore Sgrò

Incisivo l’intervento del padrone di casa, il Dottore Edoardo Sgrò, direttore dell’ UOC di Urologia abilitata al trapianto del GOM, che, già diventato sostenitore dell’azione dei Gentlemen Riders, ha calcato la mano sull’essenzialità dei controlli periodici sulla prostata augurandosi che in tanti raccolgano l’invito alla prevenzione sia con gli esami specifici ma anche con uno stile di vita adeguato così da vivere meglio, più felici, più sani, più a lungo: “purtroppo, a differenza di quanto è stato stabilito giustamente per le donne, al momento non esiste un protocollo da seguire per gli uomini che devono volontariamente interessarsi alla salute della loro prostata che, dati alla mano, è uno dei più diffusi tumori ed anche quello che provoca tantissime morti solo per il fatto di essere stato identificato troppo tardi”.

Le parole del dottore Petronio

Il Dottore Alessandro Petronio, psicologo, che ormai è parte essenziale del gruppo dei Gentlemen Riders, ha focalizzato l’attenzione sulle modalità con le quali Movember agisce a supporto della salute mentale degli uomini e quindi la prevenzione ai suicidi che di solito avvengono quando gli uomini si sentono soli a risolvere i loro problemi, anche perché hanno vergogna nel comunicare il loro momentaneo stato di disagio: “non si riesce a comprendere come mai se si cade dalla motocicletta, e ci si frattura una gamba, non si ha vergogna a dirlo agli amici, anzi, a volte, raccontare di una caduta in moto diventa quasi un argomento di conversazione, di vanto; mentre quando si ha un disagio, un momento di tristezza, si continua a nascondere non solo agli altri ma, peggio, anche a se stessi”.

Infine sono intervenuti coloro che questo anno contribuiranno a rendere ancora più unico il DGR Reggino: i Presidenti dei Motoclub del territorio, i Volontari, le Aziende e le Associazioni, fra le quali la Coldiretti, con il vicedirettore Dottore Nino Maesano, che ha presentato lo scenario di bontà del territorio al quale assisteranno i Gentlemen Riders una volta arrivati nella piazza offerta dal Comune di Melito Porto Salvo che si è dimostrato più che ospitale nell’accogliere questo evento mondiale.

