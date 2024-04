Reggio Calabria, fusione tra Università Mediterranea e Dante Alighieri? La battuta del Rettore Zimbalatti

StrettoWeb

Oggi, a margine dell’evento di presentazione del Professional Day a Reggio Calabria, la stampa ha intercettato il Rettore dell’Università Mediterranea Zimbalatti per chiedergli anche eventuali novità in merito alla fusione tra l’Ateneo reggino e quello per Stranieri “Dante Alighieri”, federazione di cui si parla da tempo.

Zimbalatti prima tenta di glissare con una battuta (“questa è una domanda trabocchetto”) e poi risponde: “non ci sono novità al momento. C’è, come si è detto in passato, la disponibilità dell’Università Mediterranea a collaborare con la Dante Alighieri con le forme che le istituzioni coinvolte riterranno più opportune. Questa disponibilità è confermata, ma ad oggi non ci sono novità, altrimenti le avremmo riferite”. Dunque, fase di stallo. Nulla è cambiato rispetto a prima. Rimane la volontà della Mediterranea a collaborare per una fusione.

