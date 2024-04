Reggio Calabria, sulla Fontana Monumentale ennesima promessa non mantenuta dall’amministrazione

StrettoWeb

Una cittadina di Reggio Calabria ci ha inviato una segnalazione relativamente alle promesse fatte dall’amministrazione comunale relativamente al ripristino della fontana monumentale sul Lungomare di Reggio Calabria. Queste promesse però ancora oggi, a distanza di un anno, non sono state rispettate. Ecco cosa affermava il consigliere un anno fa: “Stiamo lavorando alla Fontana monumentale del Lungomare per rimetterla in funzione: c’era un problema di scarico principale che era otturato e lo abbiamo risolto“, così il delegato all’idrico annunciava esattamente un anno fa, il 6 aprile 2023, con un comunicato stampa, che la fontana sarebbe tornata al suo splendore.

“Beh, che dire, qui alla vergogna non c’è mai fine, ma raccontare bugie alla città che è stata un mese senza acqua in alcune zone del quartiere di archi senza conoscere la causa del guasto, è veramente troppo. Amministrare è una cosa seria e chi non sa farlo dovrebbe solo chiedere scusa”, afferma la cittadina indignata.

