Reggio Calabria, due eventi per gli 80 anni del Prof. Pasquale Amato

“Oggi compio 80 anni. Nell’Accademia Gourmet di Chef Filippo Cogliandro di Reggio Calabria, alle 11:30 ci sarà un Aperitivo per illustrare le novità del 39° Premio Nosside. E la sera dalle 19,30 si terrà l’incontro per gli Auguri ai miei 80 anni”, è quanto afferma il Prof. Pasquale Amato.

“Ciò che conta non sono gli anni della tua vita. Ma la vita che metti in quegli anni” (Abraham Lincoln). Ho cercato di metterci il meglio possibile. Ma avrei potuto fare di più e di meglio. In entrambi gli eventi saremo in compagnia di prodotti di Sua Maestà il Bergamotto di Reggio Calabria. Eccellenza del “Made in Italy” nel mondo”, conclude Amato.

