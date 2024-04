Reggio Calabria: docufilm sui partigiani meridionali

StrettoWeb

Che ruolo hanno avuto i meridionali nella lotta di Liberazione? Fino alla fine Comites è un film di 48 minuti diretto da Maurizio Marzolla che documenta la loro importante presenza nelle regioni del Centro-Nord durante i venti mesi di Resistenza al nazifascismo.

Accanto a figure già note come Pompeo Colajanni e Giacomo Di Crollalanza, emergono nomi e volti ancora troppo poco conosciuti come gli abruzzesi Luigi Milano e Sergio De Vitis, i pugliesi Achille Pellizzari e Antonino Laterza, i calabresi Rocco Marra e Bruno Tuscano, i siciliani Girolamo Rallo e Nino Siligato, i sardi Piero Borrotzu e Franco Coni. Al circolo Reggiosud dopo la proiezione del docufilm interverranno il Regista Maurizio Marzolla ed Aldo Libri in rappresentanza dell’Anpi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.