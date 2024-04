Reggio Calabria, il costo dei parcheggio raddoppia dal 1° maggio: il Lungomare come Taormina, “miglioriamo la qualità della vita” | DETTAGLI

StrettoWeb

Il Lungomare di Reggio Calabria come Taormina: dal 1° maggio e per sei mesi, fino al 31 ottobre, per sostare su tutte le strisce blu del Lungomare (compreso il viale Zerbi e tutto il piazzale della Stazione Lido), il costo del parcheggio raddoppia: da 1€ a 2€ l’ora. Come nella nota e rinomata località turistica siciliana, che però ha ben altro pregio e valore e soprattutto in cui a parcheggiare sono prevalentemente turisti provenienti da fuori per una singola giornata. Nella delibera di Giunta si legge che questo provvedimento è adottato “al fine di soddisfare al meglio la domanda di sosta riducendo al minimo l’impatto sull’ambiente urbano, migliorando il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso un razionale utilizzo del territorio“.

Da evidenziare che la zona del Lungomare, in modo particolare nelle ore diurne, è utilizzata regolarmente da centinaia di lavoratori che parcheggiano le loro automobili proprio per recarsi al lavoro. Già oggi sono costretti a pagare, per un orario standard di otto ore, 8€ al giorno che per cinque giorni lavorativi settimanali significa 40€ settimanali, cioè 160€ mensili. Da maggio questa tassa comunale raddoppierà erodendo una buona percentuale dello stipendio: i lavoratori che usano il Lungomare per parcheggiare, infatti, dovranno versare nel Comune per la sola sosta, ben 320€ mensili! Altro che migliorare “il livello di qualità della vita dei cittadini”…

