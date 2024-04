StrettoWeb

Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due mezzi e in ausilio la Polizia Locale di Reggio Calabria, nella zona collinare della città e precisamente a Cannavò per caduta cornicioni. L’intervento è durato più di un’ora per il ripristino della sicurezza dell’area a la riapertura alla viabilità.

