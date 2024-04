Reggio Calabria, in consiglio comunale una mozione di Ripepi per revocare l’aumento del costo dei parcheggi: atteso il voto

StrettoWeb

Questa mattina durante il Consiglio Comunale di Reggio Calabria, il Consigliere di opposizione Massimo Ripepi ha presentato una mozione per chiedere la revoca della delibera in cui l’amministrazione comunale ha previsto il raddoppio del costo dei parcheggi a pagamento del lungomare e del centro storico di Raggio Calabria da 1 a 2 euro. Nelle prossime ore durante il Consiglio è atteso il voto su questa mozione che andrà a determinare chi voterà a favore e chi voterà contro.

Ecco il testo integrale della mozione:

“Il sottoscritto Consigliere Massimo Ripepi, ai sensi dell’art n. 43 del D.Lgs. n.267/2000 e dell’art. 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, presenta la Mozione denominata “Richiesta annullamento delibera n. 52 del 26/03/2024” per la trattazione in Consiglio.

Premesso che

· In data 26/03/2023 la Giunta Comunale, con delibera n. 52, avente oggetto: “Proroga e modifica della tariffazione agevolata della sosta su area pubblica di veicoli puliti ed a basso consumo energetico per il trasporto su strada nella città di Reggio Calabria fino al 31 marzo 2027” ha stabilito un aumento della tariffa oraria pari ad euro 2,00 nelle zone centrali e maggiormente frequentate dalla cittadinanza e dai turisti.

· La motivazione addotta fa riferimento a rendere minimo l’impatto sull’ambiente urbano ed a migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso un razionale utilizzo del territorio.

Considerato che

· Un riordino della viabilità nel centro storico favorisce la mobilità ed il trasporto pubblico allo scopo di renderlo utile attrattore per lo shopping e il tempo libero; tutto ciò previo confronto diretto con le parti sociali allo scopo di redigere un piano del traffico che tenga conto delle peculiarità cittadine e che fornisca alternative valide, concrete ed efficienti alla mobilità privata come ad esempio creare servizi che possano essere una vera alternativa del tipo parcheggi esterni alla città a prezzi convenienti; navette con frequenza continua da e per il centro; il tapis roulant funzionante in orari più dilatati ; bus dedicati allo shopping e quanto di utile possa esistere rispetto alle adozioni di interventi disincentivanti come quello preso dalla Giunta Comunale.

· Questa scelta, tuttavia, non solo disincentiva le visite al centro, ma rischia di infliggere il colpo di grazia a molti commercianti già provati da una crisi senza precedenti considerando che in Città le strisce blu sono presenti in tutte le aree del centro e costituiscono un pesante onere già incisivo sulle tasche dei cittadini provati da diverse tassazioni elevate, cui peraltro non corrisponde un’offerta efficiente in termini di servizi, oltre che per chi quotidianamente giunge a Reggio Calabria per vari motivi.

Ritenuto che

Tale operazione è destinata ad avere conseguenze molto pesanti sugli esercizi commerciali, sulle famiglie ed, in generale, su chi deve recarsi a lavoro in centro o semplicemente a sbrigare pratiche presso gli uffici nonché anche sui turisti che arrivano in città con mezzi propri.

Sarebbe stato più opportuno, da parte dell’Amministrazione Comunale, considerare soluzioni alternative sviluppando, in dialogo e collaborazione con gli attori interessati, una strategia di mobilità utile all’accessibilità e vivibilità del centro storico, prima di giungere ad un aumento delle tariffe, senza penalizzare cittadini e commercianti già gravati da altre imposte.

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

IMPEGNA

il Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà a farsi parte attiva nel revocare e/o annullare la delibera n. 52 del 26/03/2024 avente oggetto: ‘Proroga e modifica della tariffazione agevolata della sosta su area pubblica di veicoli puliti ed a basso consumo energetico per il trasporto su strada nella città di Reggio Calabria fino al 31 marzo 2027′”.

