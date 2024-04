Reggio Calabria, il Comune dichiara inagibili gli uffici di Procura Generale e Giudice di Pace: “a rischio la pubblica incolumità”

StrettoWeb

Il Settore Urbanistica del Comune di Reggio Calabria ha dichiarato inagibili “per motivi di pubblica incolumità” gli uffici della Procura Generale e del Giudice di Pace di Reggio Calabria, in Via Mons. Giovanni Ferro, accanto la Chiesa degli Ottimati di fronte il Castello Aragonese. Nella struttura in passato si erano già verificati crolli e cedimenti strutturali che avevamo messo a rischio la sicurezza del personale. I locali sono di proprietà della Curia.

