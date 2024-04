Reggio Calabria, coda incredibile da Cesare: la città si gusta il gelato in una domenica primaverile | FOTO

StrettoWeb

Prima vera e propria domenica di Primavera anche a Reggio Calabria. Oggi è una bellissima giornata, la seconda domenica – dopo quella di Pasqua – con l’ora legale. Quale migliore occasione, per i cittadini, per riversarsi in centro città. Tanti, anche dalla Provincia, coloro che hanno deciso di arrivare n Via Marina per una passeggiata con lo sfondo sullo Stretto.

Ma non solo per questo, bensì anche per un buonissimo gelato da Cesare. Come si può vedere dalle foto a corredo dell’articolo, infatti, la coda nella nota gelateria è pazzesca e lunghissima. Una fila assurda, che parte dalla zona alta del chioschetto verde e arriva sino in strada. Un ottimo motivo per rinfrescarsi e cominciare al meglio la stagione dei gelati, anche se da Cesare le stagioni non esistono. A luglio o a gennaio, sono sempre tantissimi coloro che si recano presso il chiosco a degustare un buon gelato.

